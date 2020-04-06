شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يفوز بثقة جينيفر أنيستون من جديد بعد 15 عاما من الابتعاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم براد بيت قد تمكن من الفوز بقلب جينيفر انيستون مرة أخرى أكثر من أي وقت مضي، حيث أكد موقع ok magazine على أن النجم الحائز على جائزة أوسكار مؤخراً قد نال ثقة زوجته السابقة من جديد بعد خمسة عشر عاماً من الانفصال.



براد بيت

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وأضاف التقرير أن براد بيت الذى يبلغ من العمر 56 عاما وفور انفصاله عن انجيلينا جولي عام 2016 حاول التقرب من انيستون مرة أخرى بمحاولة الاطمئنان عليها على أن يكونوا أصدقاء، كما أكد التقرير أنه طوال السنوات السابقة كان يعتذر لـ جينيفر انيستون عن اخطاءه السابقة، وأكد أنه يرغب في استكمال حياته معها مرة أخرى بقية عمره.

التقرير كشف أيضاً عن أن النجم الشهير تمكن أخيراً من إقناعها بالعودة لعلاقتهما من جديد، حيث أن الصور التي انتشرت لهما وأكدت علي ذلك خلال حفل توزيع جوائز sag لم تكن سوي انعكاس لتمكن براد بيت من اقناعها أخيراً بأنها حبيبته التي يود العودة إليها، وهو ما باتت تصدقه انيستون خاصة مع عدم دخوله أي علاقة من جديد عقب انفصاله عن انجيلينا.

كما أضاف التقرير أن انجيلينا جولي حالياً في حالة دهشة بسبب اقتراب بيت من جينيفر، حيث تسعي حالياً لإتخاذ كافة التدابير القانونية التي لا تسمح مستقبلاً لأبناء براد بيت من مقابلة الزوجة المنتظرة لوالدهم، بالإضافة للتضييق على براد نفسه من رؤية ابنائه.