محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :
كشف الفنان علي ربيع، عن البوستر الرسمي لمسلسله الدرامي الجديد في رمضان "عمرو دياب" بعد تغيير اسمه المبدئي "وصل أمانة"، والذي يؤدي فيه دور البطولة مع الفنان مصطفى خاطر.
ونشر ربيع، بوسترين للمسلسل يحملان صورته مع خاطر، عبر حسابه على انستجرام، وعلق عليهما: "رمضان ٢٠٢٠ على بركة الله". كما علق رامي جمال، على اسم المسلسل نفسه، قائلًا: "الاسم نفسه، مبروك مقدمًا.. وسامحهم يا هضبة".
وتدور أحداث المسلسل فى حلقات منفصلة حول شابين عاطلين متورطين فى إيصالات أمانة، ويبحثان عن وظيفة لسداد الديون.
والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وبطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، ومحمد محمود، ومحسن منصور، ونهال عنبر، وعدد من ضيوف الشرف.
كانت هذه تفاصيل خبر علي ربيع ينشر بُوستر مسلسله الرمضاني.. وعمرو جمال: "سامحهم يا هضبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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