طرح البوستر الرسمي لمسلسل "الإختيار" لأمير كرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _هاني صابر :

طرحت شركة سينرجي، البوستر الرسمي لمسلسل "الإختيار"، المقرر عرضه في رمضان المقبل.

ونشرت سينرجي، البوستر عبر حسابها على انستجرام، وعلقت: "البوستر الرسمي لمسلسل الإختيار، رمضان ٢٠٢٠".

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وكانت الجهة المنتجة لمسلسل "الإختيار" قد طرحت مساء الأحد، البرومو الرسمي الكامل للعمل.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال ، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.‎

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.

