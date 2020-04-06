شاهد.. محمد التاجي يثير الغضب بعد هجومه على حياة الفهد

أثار الفنان المصري محمد التاجي غضب بعض متابعينه بعد هجومه على الفنانة حياة الفهد عقب تصريحاتها الأخيرة، فنشر التاجي فيديو على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يرد فيه عليها.
وقال في الفيديو " انت وصلتي لحاجة وثمانين او سبعين سنة اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجبلك الكورونا وانت قاعدة ومحبوسة في بيتك، عيب اللي انته فيه ده المصريين اسيادكم فاهمة ازاي وخيرنا عليكم من مئتين سنة ولحد النهاردة من يوم ما قامت الكويت واحنا خير المصريين عليكمكنا نبعتلكم المدرسين والدولة هنا بتحاسب هي بتديلهم اجورهم عشان يعلموكم نسيتي ده يا حياة يا فهد ولا انت اساسًا مش متعلمة ما دخلتي مدارس ما درسك مدرسين مصريين؟”
وتابع " قوليلي من فيكم عنده خبرة؟ حتى لو كانوا الاعمال اللي بيعلوها بسيطة كعمال البناء او حتى الخدم لو دول مشيو انتوا حتعملوا ايه؟ انتوا بتعرفوا تمسحوا تحتيكم؟”
ولكن سرعان ما تراجع التاجي وقام بالإعتذار قائلًاإن الحماسة أخذته وانه لم يقصد الإساءة للشعب الكويتي وجاء ذلك بعد محادثة مع نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي طالبه فيها بحذف الفيديو والاعتذار.
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