فيديو..ميرهان حسين في حالة هستيريا على Tik Tok

نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهرت "ميرهان" في الفيديو تضع روج Advertisements وهي بحالة هستيريا، تؤدي إحدى المشاهد الكوميدية الساخرة، عبر التطبيق الأشهر عالمياً "Tiktok". وهي بحالة هستيريا، تؤدي إحدى المشاهد الكوميدية الساخرة، عبر التطبيق الأشهر عالمياً "Tiktok". شاهد الفيديو.. يذكر ان أخر أعمال الفنانة ميرهان حسين، مسلسل "ختم النمر" مع الفنان أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، نسرين طافش، تامر شلتوت، ‏عفاف شعيب، ومن إنتاج "سينرجي"، وتأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج

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