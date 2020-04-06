تراند اليوم : رامز جلال هيشل صحابه.. إعرف تفاصيل برنامجه في رمضان 2020

بمشاركة عدد من نجوم الفن والمهرجانات ولاعبي كرة القدم ينطلق برنامج رامز جلال الجديد خلال شهر رمضان المقبل.

البرنامج تبدأ حملته الدعائية خلال أيام في شوارع القاهرة، ويستعين فيه رامز بالاعلامية أروى التى فضلت المكوث في دبي بعيدا عن عائلتها في بيروت للإلتزام بتصوير البرنامج.

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ومن المنتظر ان يظهر رامز جلال خلال النصف الأول من الحلقة للضيف بشخصيته الحقيقية، ويوهمه أنه يتعرض لنفس المقالب معه وأنها غير مدبرة منه.

رامز جلال حاول أن يبعد الشك عن المشاهير، ويسرب أخبارا قبل فترة عن تصوير برنامجه الجديد فى جزر الفلبين.

رامز قدم العام الماضي برنامج رامز فى الشلال، ويبدأ المقلب ﺑﺎﺳﺗﺿﺎﻓﺔ ﻓرﯾﻖ اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻷﺣد ﻧﺟوم اﻟﻔن أو اﻟرﯾﺎﺿﺔ أو اﻹﻋﻼم، ويتم ﺗوﺻﯾله إﻟﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﺎ في إحدى جزر شرق آسيا حيث يتعرض لمغامرة غير متوقعة، وﻣن هنا ﺗﺑدأ اﻹﺛﺎرة واﻟرﻋب ﻟﻠﺿﯾف، ﺛم تظهر “غوريلا مُفترسة” من بين الأشجار والأدغال، بصورة غير متوقعة أﻣﺎم اﻟﺿﯾف بعد ما يظن أنه قد نجا وهو ما يُزيد من فزعه وخوفه.