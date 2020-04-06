تراند اليوم : بالفيديو.. عائشة بن أحمد تستغل الحجر الصحي بالرقص

يحاول نجوم الفن استغلال أوقات الحجر الصحي المنزلي بشكل مثالى استعدادا لما هو قادم.

وحرصت الفنانة عائشة بن أحمد على قضاء وقتها في الرقص، وشاركت جمهورها بصور من إحدى رقصاتها عبر حسابها على موقع انستجرام.

وكتبت عائشة بن أحمد قائلة:” لو الدنيا ترجع بينا حتى ثانية وحدة ، برشا حاجات كنا نقدروا نغيروهم”.

وظهرت عائشة بن أحمد مؤخرا للتوعية بالحفاظ على الحيوانات الأليفة خلال أزمة فيروس كورونا الحالية قائلة: ” اللي يلقى كلب او قط تخلو عنه أصحابه يبعثلي صورته و المكان اللي هو فيه بالظبط كلامي موجه للتوانسة بما اني موجودة في تونس حاليا و يا ريت يصير نفس الشئ بمصر اكيد فيه جمعيات مهتمة بالموضوع هذا شكرا#ارحموا_من_في_الارض_يرحمكم_من_في_السماء””.