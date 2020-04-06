تراند اليوم : عقبال الباقي .. محمد رمضان يتبرع بمبلغ 2 مليون جنيه لمقاومة الكورونا

وضع محمد رمضان نجوم الفن في موقف محرج بعدما تبرع بمبلغ مليونى جنيه لصندق تحيا مصر، من أجل دعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19.

فيما بلغ قيمة تبرع نجوم الفن للأسر المتضررة من كورونا فقط مليون و600 ألف جنيه، وفقا لبيان وزارة التضامن الاجتماعي، وهو ما اعتبره رواد السوشيال ميديا صدمة كبيرة لنجوم الفن الذي يحصلون على أجور بالملايين من خلال أعمالهم الفنية.

وأشاد رواد سوشيال ميديا بتصرف محمد رمضان الذي وصفوه بالوطني والرجولي معلقين: “محمد رمضان لوحده اتبرع بـ 2 مليون والفنانين كلهم مليون ونصف بجد عيب”.

ويقوم حاليا محمد رمضالن بتصوير دوره فى مسلسل “البرنس” والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.

“البرنس” تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، محمد مهران، أحمد داش، أنعام الجريتلى.