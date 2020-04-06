تراند اليوم : اللهم انصر مصر وشعبها.. نرمين الفقي تشيد برئيس الجمهورية في أزمة الكورونا -صورة

نشرت الفنانة نرمين الفقي صورة للرئيس عبد السيسى على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام ” تقديرًا وإشادة بمجهوداته تجاه الدولة .

وكتبت على الصورة :” بحبك يا بلدى وفخورة بيكى وبجيشك وبشعبك وعلى رأسها ابونا وأخونا وحبيبنا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى ربنا يحميك ويعينك علينا ”

وجاءت التعليقات من متابعيها كالاتي :

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اللهم انصر مصر وشعبها

والله العظيم بنموت فيك يا ريس وافتخر انى مصرى

حفظ الله مصر من كل سوء

يذكر أن نرمين الفقي شاركت في بطولة حكاية “ما يطلبه المستمعون”، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏”نصيبي ‏وقسمتك”، ‏الذي عرض على قناتي MBC وON E، وهي من بطولة نرمين الفقي، ورانيا محمود ياسين، وإيهاب فهمي، ومحمد عادل، وتأليف ‏عمرو ‏محمود ‏ياسين، ‏وإخراج أكرم فريد‎.