تراند اليوم : عبير صبري تنشر رسائل تفاؤل لجمهورها.. شاهد ماذا قالت

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نشرت الفنانة عبير صبرى عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور ” انستجرام ” صورة جديدة لها من داخل سيارتها .

وعلقت عبير صبرى على الصورة قائلة : اصبروا وتفائلو واثبتوا واظهروا رضاكم لله سبحانه وتعالي عن الابتلاء وكل واحد يتشغل بمحاسبه نفسه واصلاحها علي اد طاقته .. البشرية كلها في سفينة نوح ..ربنا يجعلنا من الناجيين برحمته وربنا يحفظنا كلنا ويحفظ اهلنا”.

ونالت الصورة اعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلق بعضهم قائلا:

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يارب افرجها من عندك????????????

اللهم امين ????

فعلا كلام سليم الله يحفظنا ويحفظك

يذكر أن عبير صبري، تشارك في بطولة المسلسل الرمضاني “دهب عيرة”، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، ومن إخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة العدل جروب، وسينرجي.

وتشارك أيضا فى مسلسل «الأخ الكبير» والذى يعرض حاليا على إحدى القنوات الفضائية، ويقوم ببطولة المسلسل بجانب عبير صبرى كل من محمد رجب وهبة مجدى ومحمد عز وأحمد حلاوة.