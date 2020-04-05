نقابة الموسيقيين توقف مطربة مصرية عن الغناء لإدعاءها الإصابة بكورونا

أصدرت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان هاني شاكر، قرار بوقف المطربة إيناس عز الدين مؤقتاً بسبب ادعائها الإصابة بفيروس كورونا المستجد

وجاء قرار إيقاف إيناس عز الدين عن العمل مؤقتًا، حتى يتم تحديد موعد للتحقيق معها

وكانت المطربة ايناس عز الدين عن أعلنت إصابتها بفيروس كورونا وانتقالها الى مستشفي الحميات ونشرت صورتها داخل سيارة الاسعاف وكتبت ايناس على حسابها عبر فيس بوك "الحمد لله حتى الآن أنا حالتي مستقرة إلى حد ما، وفي الحجر المنزلي لوحدي ومش بختلط بأي شخص وبلتزم بالإجراءات الوقائية المُتبعة وكل ده طبعاً بالمتابعة مع وزارة الصحة، إلا إذا الحالة ساءت ساعتها بيحصل عزل طبي في إحدى مستشفيات الحجر الصحي وده الإجراء المتبع من قبل وزارة الصحة معايا ومع ناس كتير وده بروتوكول مُتبع في العالم كله مش في مصر بس، وهو إن الحالات السيئة بس هي اللي بتدخل عزل صحي في مستشفيات ومافيش حاجة اسمها لو مريضة انزل أي مستشفى عادية جنب بيتي".

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وتابعت "نزولي المستشفى وأنا مصابة معناها إني هعدي كل شخص في طريقي ومافيش مستشفى مجهزة أنها تستقبل حالات إلا المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة ودي الوزارة اللي بتحول عليها الحالات اللي محتاجة إنها تتعزل في مستشفى والفيروس ليه درجات، فيه درجات بتتابع من البيت مع وزارة الصحة وبيتعملها حجر صحي منزلي وفيه حالات بتتدهور فبيدخلوها العزل الصحي بالمستشفيات واستانفت منشورها بقولها "حالتي تستدعي الحجر المنزلي حتى الآن الحمد لله، الأعراض التي ظهرت عليّ هي كحة جافة جداً، ونشفان ريق، ألم شديد في الحلق مع صعوبة في البلع وألم بحرقان شديد في منطقة الصدر كأن طوبة على الصدر، وهن و ضعف شديد وألم في الجسم مع صداع و دوخة بسبب عدم وصول الأوكسجين بشكل كافي بسبب صعوبة التنفس مافيش حرارة حرارتي مش بتتخطى ٣٧ ونص و ده لأن الجسم لسه ما وصلش للمرحلة اللي يتهاجم بشدة من الفيروس فتبدأ الحرارة ترتفع علشان تهاجم الفيروس".

وأنهت حديثها قائلة مافيش أي داعي للذعر ولا نشر الهلع بين الناس ابداً ولا فيديوهات صريخ و صويت ولطم كل ده بيخوف و يرعب الناس وبيخلي فيه طاقة سلبية تخلي ناس كتير من الخوف تتوهم المرض و تخلي المناعة تضعف لأن العامل النفسي بيرفع المناعة، وزي ما قولت في الفيديو توخوا الحذر واعملوا اللي عليكم ولكن دون فزع أو نشر هلع بين الناس لأن الناس فعلاً مش متحملة انشروا طاقة ايجابية وكلموا الناس عن كام حالة اتحولز من ايجابي لسلبي وكان حالة خفت وخرجت من المستشفى وكام حالة عملت حجر منزلي وحالتها كانت بسيطة و اتحسنت وهي في بيتها".

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