إصابة نجمة عالمية بفيروس كورونا ونقلها لمستشفي العزل

أصيبت الفنانة البريطانية نجمة الستينيات ماريان فايثفول بفيروس كورونا وتم نقلها إلى مستشفي العزل حتى تتعافى من فيروس كورونا المستجد.

وقالت شركة "ريبابليك ميديا" المتخصصة بشئون المزيكا: "ماريان فايثفول تعالج من مرض كوفيد-19 في مستشفى بلندن.. هى فى وضع مستقر وتستجيب للعلاج.. نتمنى لها شفاء عاجلا وكاملا".

وكانت الممثلة الأمريكية راشيل ماثيوز، قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد لتسجل بذلك الإصابة الخامسة بين أشهر نجوم هوليوود.

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قد كشف ايضا "Game Of Thrones"، وكان كريستوفر هيفجو، بطل سلسلة إصابته بفيروس كورونا، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ولاقت تغريدته تعاطف الكثير من محبيه مع تمنياتهم بالشفاء العاجل. .

ونشر هيفجو صورة له، وعلّق عليها بقوله : "يؤسفني القول إن الفحوصات الطبية أثبتت إصابتي بفيروس كورونا (كوفيد-19)، أنا وعائلتي نعزل أنفسنا في المنزل الفترة التي تلزم للشفاء.. نحن بصحة جيدة.. لدي فقط أعراض خفيفة من البرد".

يذكر أن توم هانكس أيضا أعلن اصابته بفيروس كروونا ووجه رسالة لجمهوره قال فيها كان في أستراليا تحضيرا لتصوير فيلم: ويكمل :"أصبنا بفيروس كوفيد-19 ونحن في الحجر، لذا لن ننقله إلى أي شخص آخر". .

وأضاف: "ثمة أشياء يمكننا جميعا القيام بها للخروج من الأزمة من خلال اتباع توصيات الخبراء والاهتمام بأنفسنا وبالآخرين واعلن بعدها شفاءه تماما وعودته لبلاده مع زوجته."

كما أعلنت الممثلة السوفيتية الفرنسية "أولغا كوريلينكو" عن إصابتها بفيروس كورونا، في مفاجأة صادمة لكل محبيها حول العالم

وكتبت الفنانة الفرنسية الشهيرة تعليقا على صورتها بقولها: "مُحتبَسة في المنزل بعدما جاءت نتيجة فحصي بفيروس كورونا إيجابية. بصراحة إنني مريضة منذ أسبوع حتى الآن. الحرارة المرتفعة والتعب هُما العارضان الرئيسان لدي. اعتنوا بأنفسكم وتعاملوا مع الموضوع على محمل الجد.