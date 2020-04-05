هند صبري تطلق حملة لدعم الأطباء في مصر وتونس

أطلقت النجمة هند صبري عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك وتويتر وانستجرام هاشتاج انتوا مش لوحدكم الذي اطلقته من خلال فيديو وضعته على صفحاتها دعما لأطباء تونس ومصر
ونشرت صبري مقطع فيديو لها عبر حسابها بموقع إنستقرام وهي تعلن عن دعمها من الصندوق، وكتبت: "أنا أدعم صندوق دعم الحياة الثقافية الذي أطلقته وزارة الثقافة التونسية.. في مثل هذه الظروف، وبعد أن أثبتت الثقافة أنها من الأساسيات، يجب علينا أن نتكاتف كي لا تموت الحياة الثقافية بسبب الظروف".".
وبحسب بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي جاء فيه أن الحملة تتضمن وجبات ساخنة للجيش الأبيض كما تم تسمية الأطباء والعاملين بالمستشفيات من مختلف التخصصات في القطاع الطبي من مطعم craves وناشدت النجمة متابعيها عبر صفحاتها في تونس ومصر توجيه عبارات تشجيعية ومعبرة عن شعور المواطنين تجاه أطباء البلدين وسيتم ايصالهم مع الوجبات الساخنة للمستشفيات.
الجدير بالذكر أن هند تقوم بجهد كبير منذ بداية الازمة لدعم تواجد المواطن المصري والتونسي والعربي في بيته وان يبتعد عن الزحام حتى نستطيع محاربة كارثة الكورونا
شاهدي الفيديو :
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