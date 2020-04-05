صور: نانسي عجرم مع زوجها وبناتها للمرة الأولى منذ حادث فيلتها



نشرت الفنانة نانسي عجرم صورا لها مع زوجها وبناتها الثلاثة، ميا وإيلا وليا، حيث ارتدت الفتيات ملابس العيد وحملن الشمع.

ويمر عيد الشعانين على لبنان والعالم هذا العام دون اي طقوس بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. Advertisements

والتقطت نانسي الصور مع عائلتها في حديقة منزلها، وبدا فادي في ثالث صورة بعد الحادث، الاولى عقب خروجه من السجن، والثانية في عيد ميلاد والدة نانسي، والثالثة اليوم.

وتأتي هذه الصورة بعد شائعة هروب فادي التي اشاعتها محامية عائلة محمد الموسى الذي قتل في فيلته بداية العام الجاري.

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