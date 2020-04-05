بينار دنيز تكشف عن نتيجة فحص أمها بعد وفاة جدتها بالكورونا

شكرت الممثلة التركية بينار دنيز، جمهورها للمشاعر الصادقة التي لمستها منهم على وسائل التواصل الاجتماعي بعد رحيل جدتها التي توفيت في 30 مارس بسبب فيروس كورونا.



وكتبت الممثلة الشهيرة في منشور عبر انستغرام: "الكثير من الناس الذين أصيب أقارب لهم بالمرض يكتبون. بادئ ذي بدء ، من الضروري أن تكون هادئًا. الغموض فظيع. أعلم أنه من المريع جدًا ألا تلمس أحباءك. لقد عشت هذه الحقيقة بشدة. كان أكثر من 10 من أقاربي وبينهم امي تحت الحجر الصحي في نفس الوقت. وأظهروا جميعًا أعراضًا مختلفة. في هذه العملية ، أصبحت جدتي ملاكًا. لحسن الحظ ، كانت فحوصات عائلتي كلها سلبية في الاختبارين الأخيرين. كلهم يواصلون حياتهم المعزولة في المنزل ".وتابعت "ستمر هذه الأيام".

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دنيز دعت الجميع إلى البقاء في المنزل وقالت "يمكننا جميعًا أن نكون حاملين للفايروس وعلينا البقاء في المنزل. نحن نمر بعملية صعبة. يتم اختبارنا جميعًا بطرق مختلفة. لا تيأس. أنا دائمًا أصنع يوتوبيا الخاصة بي في الحياة. أحاول أن أبقى إيجابية. أنا أقبل كل ما حدث لي وأتطلع للتعلم منه. ستمر هذه الأيام. إذا كنا متحدين ، فسيكون الأمر أسهل وغير مؤلم. ".