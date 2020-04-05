في عيد ميلاده محبو هيث ليدجر يستعيدون تفاصيل مأساوية من وفاته



استعاد محبو النجم هيث ليدجر الشهير بالجوكر في يوم ميلاده 4 أبريل 1979، تفاصيل مؤلمة من وفاته في ظروف غامضة يوم 22 يناير عام 2008، في ظروف غامضة.



فقد صرحت الشرطة يومها، بأنهم وجدوا بعض الأدوية الموصوفة له في الحمام وأنه لم يكن هناك أي أدلة على الانتحار أو جريمة قتل. وفي 23 يناير كانت نتيجة التشريح اخذ هيث ادوية نوم زائدة كانت موصوفة له.

تفاصيل وفاته:

في 22 يناير 2008 تم العثور على هيث ليدجر متوفيا في شقته بالطابق الرابع بعنوان 421، شارع بروم في ناحية سوهو في مدينة نيويورك، وبحسب افادة الشرطة فان مدبرة المنزل تيريزا سولومن وصلت في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا لتنظيف الشقة وعندما دخلت غرفته في حوالي الساعة الواحدة ظهرا لتغيير لمبة الحمام وجدت هيث على السرير ووجهه للأسفل مع أغطية السرير التي تغطيه للكتف وكان يشخر، بعدها وصلت الماسوس (التي تعمل المساج) ديانا وولوزين في حوالي الساعة الثانية وخمسة واربعون دقيقة لعمل المساج له ولكنه عندما لم يخرج من غرفته في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، اتصلت على هاتفه النقال ولم تتلق أي اجابة، لتدخل بعدها لغرفة النوم، وو تبدأ بالتحضير بوضع طاولة المساج وحاولت ايقاظه ولكنه لم يجب عليها.



لتقوم بالاتصال بالممثلة ماري كيت اولسن والتي كان رقمها مخزنا في هاتف هييث النقال وقالت لها أنها ستقوم بارسال أحد رجال الامن من شركتها للشقة ولكن بعد أن حاولت ديانا ايقاظه مجددا ولم يستيقظ اتصلت بماري كيت من جديد واتصلت ب 911 (خدمة النجدة والاسعافات)، الذين وصلوا في الساعة الثالثة وست وعشرين دقيقة وقاموا بنقل هيث على الأرض وأجروا له الاسعافات الأولية والتنفس الصناعي، ولكنه كان متوفيا. وتم الإعلان عن وفاته في الساعة الثالثة وست وثلاثون دقيقة.

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تقرير الطبيب الشرعي

في 23 يناير بتوقيت أستراليا قامت أخت هيث "كاثرين" بالخروج خارج منزل والديهما في ابليكروس، بالقرب من حدود النهر في نواحي منطقة بيرث وقرأت هذا البيان التالي :



هيث ليدجر نحن، عائلة هيث، نؤكد بشكل مأساوي وعرضي ومفاجأ وفاة ابننا المحب، الأخ والوالد لت ماتيلدا، والذي عثر عليه نائما نوم الأبدية بشكل سلمي في شقته بمدينة نيويورك من قبل مدبرة منزله بالساعة الثالثة والنصف ظهرا بتوقيت نيويورك. نود أن نشكر أصدقائنا والجميع حول العالم على أمنياتهم الطيبة في هذا الوقت العصيب. لمس هيث حياة الكثيرين في الكثير من المستويات خلال فترة حياته القصيرة وقليلون فقط هم من حصلوا على الفرصة لمعرفته بصدق. انه محبوب وصادق واجتماعي للغاية ،سخي، يحب الحياة، غير أناني ولا متطرف وقدم الهاماته للكثيرين، أرجو الآن احترام رغبة عائلتنا وحاجتنا للحزن والعزاء على ما أصابنا بخصوصية هيث ليدجر

و كرد فعل لوفاته صرحت ميشيل وليامز "أنها قد صعقت للخبر وأنها مدمرة"، وطارت مباشرة من السويد إلى نيويورك.



كما أن رئيس وزراء أستراليا وقتها جون هاوارد أصدر بيانا يقول فيه : " انه لحزن كبير لمعرفتي بوفاة هيث ليدجر، وانه لشيء مأساوي أن نفقد واحد من أبناء وممثلي بلدنا في ريعان شبابه وحياته ".

اعماله

وكانت أول أعمال الجوكر مشاركته في فيلمClowning Around عام 1992، ثم شارك في مسلسل Ship to Shore ثم مسلسل Sweat. بعدها شارك في فيلم Blackrock.



وأبهر ليدجر الجميع بأدائه لشخصية "الجوكر" في فيلمThe Dark Knight عام 2008، بعدما قدم دورًا مميزًا، ليصبح في عيون الجمهور "أيقونة فينة"، ولكن حياة الممثل الأسترالي انتهت في نفس عام صدور فيلمه الذي أشاد به النقاد والمشاهدين.



عوُثر على ليدجر متوفيًا في 22 يناير 2008 في شقته في حي مانهاتن، عن عمر ناهز 28 عامًا، ليكون صدمة لكل محبيه ولصناع