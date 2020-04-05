سمية الخشاب تقاضي احمد سعد والمحكمة ترفض الانعقاد لهذا السبب



تم تأجيل دعوى الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها المطرب أحمد سعد، بسبب الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في مصر.



وكان سمية قد رفعت دعوى للحصول على حقوقها الشرعية ومنها النفقة الزوجية ونفقة العدة.



المحكمة لم تنعقد التزاما بقرار تعليق الجلسات منعا للتجمعات داخل قاعات المحاكم وقررت إداريا تأجيل الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب، ضد طليقها الفنان أحمد سعد في قضية النفقة والعدة، وهو التأجيل الثاني بعد فشل الصلح بين الطرفين، وسبق أن طلب القاضي من طرفي النزاع تقديم المستندات الخاصة بالدعوى لضمها إلى ملف القضية.

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وتقدمت الفنانة سمية الخشاب، بدعوى قضائية تحت رقم 1939 لسنة 2019 ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديا ونفسيا وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق وتقارير طبية تفيد بقيامه بضربها وتعنيفها، وإجرائها عملية جراحية نتيجة ضربه لها بعنف.



يذكر أن الفنانة سمية الخشاب، حضرت بنفسها فى الجلسة الماضية، إلى ديوان محكمة أسرة سيدي جابر بصحبة محاميها، وانتظرت دورها فى رول القضايا حيث كان رقم قضيتها في الرول يحمل رقم 48 باسم سمية سعيد وشهرتها سمية الخشاب ضد المدعى عليه أحمد سعد، وقامت بالدخول لغرفة المداولة بالقاعة وحلفت اليمين أمام هيئة محكمة الأسرة بحضور محاميها.



وقد تحدد يوم 30 مايو المقبل للجلسة الجديدة.

