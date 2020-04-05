شكرا لقرائتكم خبر عن الفنانة التونسية نجلاء تكشف تفاصيل علاقتها الخاصة بالقذافي .. فيديو والان مع التفاصيل
الأحد 5 أبريل 2020
كشفت الفنانة التونسية، نجلاء، تفاصيل العلاقة الخاصة التي جمعتها بالزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، وذلك خلال إستضافتها على قناة الحوار التونسي .
وقالت نجلاء، أن علاقتها بالقذافي كانت جيدة، لافتة إلى أنها لا تخجل من العلاقة التي جمعتها به، وتابعت: ”لن أتحدث في السياسة والقذافي فخر لي ولليبيين وللعرب“.
وأضافت نجلاء أنها أنها وبعد وصولها إلى الأراضي الليبية اكتشفت أن من دعاها للظهور في ليبيا هو معمر القذافي، وذلك بعدما شاهد أحد اللقاءات التي أجرتها في تلفزيون لبناني.
وأردفت الفنانة التونسية قائلة، إنه استقبلها برحابة صدر وأعرب لها عن استعداده لمساعدتها في أزمتها التي منعت بسببها من دخول مصر.
وتحدثت عن حياته على المستوى الإنساني، قائلة: ”هو رجل محترم يصوم كل إثنين وخميس، ولا يشرب الخمور ولا يحب الدخان، وعندما مات بهذه الطريقة بكيت عليه، الله يرحمه“.
وأشارت إلى أن القذافي دعمها على الصعيد الفني بالفعل، ومول إنتاج مجموعة من الأغنيات .. نافية أن تكون العلاقة التي جمعتهما غير مشروعة، ووصفت العلاقة بينهما بالقول: ”كانت مجرد علاقة صداقة واستلطاف من القذافي“
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