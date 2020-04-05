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شكرا لقرائتكم خبر عن فجر السعيد تنصح النائبة صفاء الهاشم بإعتزال السياسة والان مع التفاصيل
الأحد 5 أبريل 2020
فجر السعيد
نصحت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد، مواطنتها النائبة، صفاء الهاشم، بإعتزال العمل السياسي، وذلك بعد عرض الأخيرة فيديو الطبخ الذي تداوله نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي .
وغرّدت فجر السعيد عبر حسابها على موقع تويتر قائلة "صفاء الهاشم عقب لايف الطبخ البارح أبشركم لقت وظيفة تدخل فلوس أكثر من مجلس الأمة فاشنستا طبخ موفقة ام عزوز توكلي على الله".
وأضافت فجر السعيد "عندك كل المؤهلات اللي تخليكي أشهر طباخة في العالم العربي واتركي السياسة شلچ فيها كرهت العالم فيج" .
وسخر نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي من فيديو الطبخ الذي ظهرت به النائبة صفاء الهاشم، وقالت الناشطة الكويتية، أريج عبدالرحمن حمادة في تعريقها على الفيديو، "المرأة السياسية الوحيدة في مجلس الامة في كل أزمة حقيقية نحتاج وقفات تلاقونها بعالم ثاني" .
وأضافت "والحين في الوقت الي البلد تمر في مرحلة خطيرة جدا ولا ندري شنو مستقبلنا والعالم يعاني من تزايد أعداد الأموات الأخت شغالة في لايف انستغرام تعطي دروس في الطباخ ! لما الشعب يوصل أشخاص غلط للمجلس" .
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