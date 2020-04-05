أفنان الباتل متهمة ببث الرعب بين الأمهات.. وتوصف بـ"الجشعة"! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية أفنان الباتل أثناء تسوقها، حيث ظهرت وهي تشتري كميات كبيرة من علب حليب الأطفال.

ووثق الفيديو الباتل وهي تقوم بتخزين السلع المخصصة للأطفال، بغرض تأمين ابنها في حال نقصت هذه السلع بسبب تعرض دول العالم لأزمة بسبب انتشار فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد.

وتسبب مقطع الفيديو في موجة واسعة من الانتقادات لأفنان الباتل، وذلك بعد نشرها للمقطع عبر حسابها على سناب شات، حيث ظهرت وهي تتسوق في مول تجاري وتشتري سلعا أكثر من احتياجاتها بغرض التخزين.

وانتقد المغرّدون سلوك أفنان الباتل، واتهموها بإثارة رعب الأمهات وخوفهم على عدم توفر السلع، مؤكدين أن سلوكها قد يشجع أشخاصاً آخرين على تخزين السلع، مما يضر باقتصاد الدولة ويرفع الأسعار ويسبب أزمة اقتصادية للمواطنين، نتيجة شح السلع وارتفاع سعرها بعد التدافع على شرائها بكميات كبيرة.

ودشن مغردون وسما بعنوان "أفنان الباتل الجشعة" منتقدين فيه سلوك أفنان كما طالبوا بمحاسبتها، حيث جاء في التعليقات:" شكراً كورونا طلعتي لنا حقائق كثير من ضمنها افنان الباتل تحب نفسها ولاهمها احد روعت الأمهات وخذت كل الصيدلية كلها طيب ما فكرتي بالطبقة المتوسطة والأقل كيف بيتصرفون إذا مالقوا بالصيدليات شي بسببك وجهلك! إن شاء الله تتأدب على تصرفها".

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وقال آخر:"للأسف تصرف جاهل وأناني، طيب لو انتهت صلاحية الحليب اللي اخذتيه، مو أولى احد محتاج ثاني يستفيد منه نتمنى من الدولة أعطاء أمر للمحلات بعدد معين لكل فرد ولو انه اللهم لك الحمد على توفر المدخول ومتابعة الدولة لهذا الأمر وتوفره".

وعلق متابع آخر: "الجهات الرسمية تبث التطمينات بوفرة جميع الاحتياجات والمشاهير الحمقى يبثون الرعب، تقدر تأخذ إلي تبي بدون تصور وتثير الرعب في قلوب الأمهات باحتمالية نفاذ حليب الأطفال".

والباتل هي ابنة رجل الأعمال المعروف سليمان الباتل، وتزوجت من عبد العزيز الناصر عام 2017، حيث استمرت الاحتفالات بالزفاف 3 أيام متتالية، ولفت حفل الزفاف آنذاك الأنظار بسبب البذخ الذي صاحبه؛ ما جعلها حديث وسائل الإعلام المختلفة.

وكانت لها واقعة سيئة مع السعوديين الذين دشنوا حملة لحظرها على وسائل التواصل، بعد أن اتهمها البعض بأنها مجرد "نصابة"، تخدع الآخرين بإعلاناتها عن منتجات غير جيدة، وأعربوا عن استيائهم من سلوكها، خاصة مع تداول مقطع فيديو لها، وهي تتحدث بكبرياء عن "شرائها لملابس من هارودز الشهير في لندن بمليون ريال".