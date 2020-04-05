ما حقيقة الحفل المباشر الذي ستحييه هيفاء وهبي من منزلها؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت مصادر خاصة أن الأنباء التي راجت بقوة حول توجه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لإحياء حفل غنائي من داخل منزلها سيتم بثه بشكل مباشر من حساباتها على السوشال ميديا للجمهور يوم الخميس المقبل، 9 مارس ، عارية من الصحة، ولا أصل لها.

وأضافت المصادر المقربة من الفنانة أن هيفاء وهبي لن تحيي هذا الحفل المزعوم، كما أنها لم تُعلن عبر صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أنها ستقدم على هذه الخطوة.

وكان الجمهور قد تداول بشكل واسع أن الفنانة اللبنانية ستحيي حفلاً داخل منزلها، فعبروا عن تفاعلهم وحماسهم للأمر من أجل الاستمتاع بأغانيها القديمة والجديدة، لكن سرعان ما تم نفيه جملة وتفصيلا.

يذكر أن هيفاء أصبحت أكثر نشاطًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحرص على مشاركة متابعيها خلال الحجر الصحي، من خلال تحديات تقوم بها تتعلق بالطهي والرياضة.

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وكان من اللافت في الأيام القليلة الماضية التحدي الذي كان بينها وبين محبّيها على منصات التواصل الاجتماعي تحت هاشتاغ #Haifawehbechallenge، فقامت بنشر لقطات لم تُنشر سابقاً، وخطفت الأنظار بنشر صورتين جديدتين طغى عليهما اللون الأصفر، وعلقت: "حان دوري! قبلت تحدّي صديقتي ومديرة أعمالي ساندرا نهرا. إليكم صوري الجديدة المفضلة لدي، وأرشحكم جميعا للإعجاب بها".

ولم تكن الصور المفضّلة هي التحدي الوحيد الذي شاركت به هيفاء وهبي، بل رشّحها زميلها وائل كفوري لنشر صورتها مع حيوانها الأليف، فقبلت التحدي ورشّحت بدورها كلا من لاعب كرة القدم محمد صلاح والإعلامية كارلا حداد والممثلين نبيل عيسى وأحمد حلمي وأحمد السقا والفنان خالد سليم، بالإضافة إلى شقيقتها هناء وصديقتها المفضلة ليلي.

وبات تحدي نشر الصور مع الكلاب والقطط رائجاً بين النجوم في الأيام القليلة الماضية، وكانت هيفاء وهبي النجمة الأولى التي بدأت هذه الخطوة بطريقة مختلفة عندما طلبت من متابعيها على تويتر نشر صور حيواناتهم الأليفة للتأكيد على أنهم لا يساهمون ينقل فيروس كورونا، ليتطوّر لاحقا إلى تحد بين النجوم ورُشحت للمشاركة به من جديد.