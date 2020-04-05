عبدالله بهمن لفنان مصري أهان الكويتيين: "نوكلك الجزمة يا كلب"! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الممثل الكويتي عبدالله بهمن، لم يرق له حديث الفنان المصري محمد التاجي عن أزمة تصريحات مواطنته الفنانة حياة الفهد، فشن هجوماً عليه وتطاول عليه بألفاظ قاسية.

وعرض بهن في البداية مقطع فيديو عبر حسابه بسناب شات وتداولته الصفحات الفنية يظهر فيه التاجي ويقول "إن المصريين خيرهم على الكويت كنا نرسل لكم مدرسين والمهندسين أيام ما كانت الكويت عبارة عن خيم".

وأضاف التاجي في الفيديو الذي أثار موجة غضب واسعة: "عيب اتلموا المصريين أسيادك وخيرهم عليكم من ميتين سنه واللي يفتح بقه فيكم يا بتوع المتين ألف هيدوله بالجزمة اعرفوا حدودكم فين".

وظهر بهمن يسخر من شكل التاجي ويرد عليه غاضبا: "الجزمة دي نمسك أيدك ونكسرها ونوكلك الجزمة يا ......."، متابعا "حياة الفهد رمز من رموز الفن في الكويت والوطن العربي ولا نقبل التطاول عليها وهي لم تقصد الإساءة للمصريين".

وكانت الممثلة الكويتية حياة الفهد قد أثارت حالة غضب عارمة قبل أن تخرج وتقول إن مطالبتها بترحيل الوافدين المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكويت ليست عنصرية وإنها فُهمت بشكل خاطئ.

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لكن التاجي، أشعل غضب الكويتيين بعد رده على تصريحات الفنانة حياة الفهد، حيث قال محمد التاجي للفهد: "أنت وصلتي لحاجة وثمانين أو سبعين سنة اختمي حياتك كويس وربنا قادر يجبلك الكورونا وانت قاعدة ومحبوسة في بيتك".

وأضاف التاجي: "عيب اللي انته فيه ده المصريين اسيادكم فاهمة ازاي وخيرنا عليكم من مئتين سنة ولحد النهاردة من يوم ما قامت الكويت واحنا خير المصريين عليكم كنا نبعتلكم المدرسين والدولة هنا بتحاسب هي بتديلهم أجورهم عشان يعلموكم نسيتي ده يا حياة يا فهد ولا أنت أساسا مش متعلمة ما دخلتي مدارس ما درسك مدرسين مصريين؟".

بعدها عاد التاجي، ونشر فيديو اعتذار فيه قائلا:"بناء على اتصال بيني وبين أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية طلب مني إني أحذف الفيديو اللي نزلته بالنسبة لحياة الفهد".

وأضاف :"أنا يمكن الحماسة خدتني شوية فأنا ما كنتش أقصد نهائي كل شعب الكويت وأنا أعتذر لأي حد من الأخوة الكوايتة لو كان خد الكلام ده على نفسه".