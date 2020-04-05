طرح برومو برنامج "إغلب السقا"

طرحت قناة "إم بي سي مصر"، البرومو الأول الخاص ببرنامجها الجديد "إغلب السقا"، والمنتظر عرضه في شهر رمضان المقبل على شاشتها. وظهر خلال البرومو، عدد كبير من النجوم، الذين ينافسون السقا في العديد من اللعبات الحماسية ومن ضمنهم محمد هنيدي ودرة ونيللي كريم ورزان مغربي وعمرو يوسف. قد يهمك أيضا: أحمد السقا وظافر العابدين من كواليس العنكبوت تعليق ناري من محمد هنيدي على اكتشاف شقة بها صينيون يأكلون الثعابين

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