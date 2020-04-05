مدحت العدل يقدم قصيدة عن "كورونا" في "معكم منى الشاذلي"

حل السيناريست والشاعر مدحت العدل ضيفا على حلقة أمس، الجمعة من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة cbc.

تحدث العدل عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه في ظل التكنولوجيا والتقدم العلمي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة، لم يكن يتوقع على الإطلاق أن يتعرض العالم لأزمة مثل هذه، قائلا: "ماخطرش على بالي أبدا إن يحصل فيروس فالبشرية كلها تبقا مش قادرة تطلع له دواء.. ده أعلى من قدرتي على التخيل".

أضاف العدل أن جيله مرّ بأزمات وكوارث عديدة، وتعلّم من كل هذه التجارب أن كل شيء سيمر وينتهي، وهذا هو سبب تفاؤله الحالي.

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