قصة حب "ملك وزياد".. طرح إعلان "فرصة تانية" لياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ بهاء حجازي : نشرت الفنانة ياسمين صبري، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستجرام، إعلان مسلسلها الجديد "فرصة تانية". وظهرت ياسمين في الاعلان بشخصية ملك التي تقع في حب زياد الذي يجسده الفنان أحمد مجدي. وجاء إعلان المسلسل مليء بجرعة رومانسية مستخدما في خلفيته أغنية حاول تفتكرني عبدالحليم حافظ وفات الميعاد لأم كلثوم. المسلسل من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وايام عامر وإدوارد ومن إخراج مرقس عادل.

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