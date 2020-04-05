أحمد كرارة يهنئ شقيقه على "الاختيار"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :
حرص الفنان أحمد كرارة، على توجيه رسالة لشقيقه الفنان أمير كرارة، بشأن مسلسله الرمضاني الجديد"الاختيار".
ونشر أحمد كرارة، بوستر "الاختيار" الذي يعرض على قناتي" on و mbc 4" عبر حسابه الرسم على انستجرام، وعلق: "مبروك يا أمير، وبالتوفيق لكل فريق العمل رمضان ٢٠٢٠".
مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال ، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي.
تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.
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