أحمد كرارة يهنئ شقيقه على "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

حرص الفنان أحمد كرارة، على توجيه رسالة لشقيقه الفنان أمير كرارة، بشأن مسلسله الرمضاني الجديد"الاختيار".

ونشر أحمد كرارة، بوستر "الاختيار" الذي يعرض على قناتي" on و mbc 4" عبر حسابه الرسم على انستجرام، وعلق: "مبروك يا أمير، وبالتوفيق لكل فريق العمل رمضان ٢٠٢٠".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال ، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.‎

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

