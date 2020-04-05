الكاتب عبدالرحيم كمال: "عمرو دياب فقير فنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر السيناريست عبد الرحيم كمال عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك"، تدوينة يعلن فيها عن رأيه في الفنان عمرو دياب.

وكتب: "صراحة تاني وربنا يستر، لست من جمهور الهضبة، وأراه كتجربة بعد مرور قرابة الأربعين عامًا تجربة تفتقر للرهافة الفنية، فقيرة الى حد بعيد، قامت على تنوع لحني يكاد لا يذكر، وتكرر لحنين او ثلاثة في أكثر من عشرات الأغنيات".

وأضاف: "تجربة تجلت فيها الحداثة في نوعية الآلات الموسيقية وليس في التيمات اللحنية فكانت رجعية في حقيقتها (هناك بالطبع استثناءات في الرحلة نادرة مثل اغنية تمللي معاك كانت أغنية مميزة وجيدة)، هو صوت لطيف، غنى كلمات عادية بألحان مكررة وامتداد لذوق عام راكد، ده رأي شخصي جدا في النهاية وغير متخصص".

يُذكر أن السيناريست عبد الرحيم كمال قدم مجموعة من الأعمال الناجحة منها مسلسل ونوس وشيخ العرب همام مع القدير يحيى الفخراني والرحايا مع نور الشريف وكان آخر أعماله مسلسل أهو دا اللي صار مع روبي.