أحلام للشعب الإماراتي: "لا تضيعوا الجهود المبذولة للجهات الرسمية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب _ هاني صابر :

‏وجهت الفنانة أحلام، رسالة إلى الشعب الإماراتي، تطالبهم فيها بألا يضيعوا الجهود التي تبذلها الجهات الرسمية للتصدي لفيروس كورونا المستجد

وكتبت أحلام، عبر حسابها على تويتر: "علشان الإمارات خليك في البيت، هذه المرحلة الحرجة اللي يمر فيها العالم، لا تضيعون الجهود المبذولة من قبل كل الجهات الرسمية في دولتنا الإمارات، والله يطول بعمر شيوخنا، وقيادتنا الرشيدة وكل الجهات اللي تضحي علشان الكل، خلينا كلنا نتكاتف وبعزم نبيها".

يذكر أن الإمارات أعلنت أمس السبت، تسجيل 241 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تنتمي لجنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 1505 حالة.