تزوجت مهندسًا ألمانيًا واعتزلت الفن.. معلومات عن سمراء الشاشة إيمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

لا يمكن أن تنسى ضحكتها مع عبدالحليم حافظ في فيلمه الشهير، "أيام وليالي"، أو دورها مع فريد الأطرش في "قصة حبي"، أو دور حنان في "لحن السعادة"، مع محرم فؤاد، أو دور نوال في "علموني الحب"، مع سعد عبدالوهاب، إنها الفنانة السمراء الجميلة إيمان التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها، ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عنها:

- اسمها الحقيقي ليلى هلال ياسين.

- ولدت في مدينة الإسماعيلية في 5 أبريل عام 1938.

- بدأت إيمان مسيرتها الفنية عام 1955 عندما شاركت في بطولة فيلم "عهد الهوى" مع الفنان فريد الأطرش.

- نجحت في الفيلم ونالت استحسان النقاد والجمهور؛ لتشارك في عدة أفلام حتى مطلع الستينيات، من هذه الأفلام "تحت سماء المدينة، لحن السعادة، علموني الحب، أيام وليالي".

- تزوجت لفترة وجيزة من فؤاد الأطرش شقيق فريد اﻷطرش، وعاشت معه سنوات، ثم انفصلا.

- كل تاريخها الفني 14 فيلمًا بين سنة 1955 وسنة 1961.

- شاركت في الفيلم الألماني "Rommel calls Cairo"، بدور أمينة.

- تعرفت على زوجها الألماني المهندس ماكس شيلدين، خلال حفل عشاء دعتها إليه زوجة منتج الفيلم الألماني، وقد أعجب كل منهما بالأخر.

Advertisements

- اعتزلت الفن في عام 1962، واستقر بها المقام معه في فيينا بالنمسا.

- أثمر هذا الزواج عن ثلاثة أولاد، يحملون أسماء عربية وألمانية، ابنتها الكبرى حملت اسم ليلى "على اسم والدتها"، واسمها الألماني كاثرين، ابنها الأوسط هلال "على اسم والدها"، واسمه الألماني توماس على اسم حماها، وابنها الصغير "ماكس" على اسم زوجها.

- يعمل ابنها توماس مهندسًا معماريًا، وماكس من أشهر محاضري النمسا، وكلاهما يعمل مع والدهما في شركته.

- تزوجت ابنتها ليلى وتعيش في مونت كارلو، وأنجبت طفلة.

- لقبها الفنان عبدالحليم حافظ بلقب سمراء النيل.

- تم تكريمها في مهرجان القاهرة عام 2002.

- لم تنقطع عن زيارة مصر، وكانت تزور مصر من وقت للآخر.

- عندما سألها الإعلامي مفيد فوزي، هل ندمت على قرار ترك الفن من أجل الزواج، قالت له الحب يأتي للإنسان مرة واحدة فقط، و"لازم الست تتشعلق فى رقبة الراجل ده، والراجل ده طلع واحد من عشاق التاريخ المصري ومخصص في بيتنا دور خاص للمصريات وكان دايماً يعتبرنى أميرة مصرية".

- كانت متخصصة في ديكورات الفنادق التي تبنيها شركة زوجها.