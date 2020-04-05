فيديو| هند صبري تدعم صندوق الحياة الثقافية التونسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

دعمت الفنانة التونسية هند صبري، صندوق الحياة الثقافية التونسي، الذي أطلقته وزارة الثفقافة التونسية، في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

ونشرت هند صبري مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت :"مبادرة بشوفها مهمة جدا، قدمتها وزارة الثقافة التونسية، ومشكورة وزيرة الثقافة، صندوق دعم الحياة الثقافية ".

وأضافت :" أنا أدعم صندوق دعم الحياة الثقافية الذي أطلقته وزارة الثقافة التونسية .. في مثل هذه الظروف ، و بعد أن أثبتت الثقافة أنها من الأساسيات، يجب علينا أن نتكاتف كي لا تموت الحياة الثقافية بسبب الظروف الإقتصادية".

يذكر أن الفنانة هند صبري دشنت حملة بعنوان "انتم مش لوحدكم"، لدعم الأطباء والممرضي، لمواجهة فيروس كورونا، لرفع حالتهم المعنوية أثناء عملهم على مدار الساعة في المستشفيات لإنقاذ أكبر عدد ممكن من المصابين.