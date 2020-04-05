فيديو| طرح الإعلان الرسمي لمسلسل "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "الاختيار"، التي يرأسها المنتج تامر مرسي، الإعلان الرسمي للمسلسل، عبر حسابه بموقع تويتر، ومن المقرر عرض المسلسل على شاشة "On".

وعلق : "مسلسل الاختيار رمضان 2020، عن أحداث حقيقية، المنسي، أمير كرارة".

وأضاف :"تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي".

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج شركة سينرجي‎.‎

تدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏