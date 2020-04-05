ميغان ماركل تخطط للعودة إلى التمثيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 10:45 مساءً - تخطط ميغان ماركل زوجة الأمير هاري للعودة إلى التمثيل ولكنها مهتمة فقط بالعمل مع مديري القائمة A على أمل أن تحصل على دور الاختراق حتى يتم أخذها على محمل الجد كممثلة ، وفق صحيفة "ديلي ميل".

وتشعر الممثلة السابقة بالقلق من أن النقاد سيشددون عليها بشكل خاص ، لذلك تريد التأكد من أن مدير الفائمة مناسب للمشاريع الفنية.

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وقال المصدر إن دوقة ساسكس "أخبرت عملاءها أنها تريد مشاركة المخرجة الامريكية أفا دوفيرناي ، وأنهم بحاجة إلى العثور على النص الصحيح".

ويمكن أن تكون رغبة ميجان في الحصول على وظيفتها التمثيلية التالية في هوليوود هي الدفعة وراء انتقال ميجان والأمير هاري من مخبئهما في قصر جزيرة فانكوفر، بكندا ، الذي كانا يقيمان فيه منذ عيد الشكر، إلى لوس أنجلوس الشهر الماضي.