كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 أبريل 2020 10:45 مساءً - تخطط ميغان ماركل زوجة الأمير هاري للعودة إلى التمثيل ولكنها مهتمة فقط بالعمل مع مديري القائمة A على أمل أن تحصل على دور الاختراق حتى يتم أخذها على محمل الجد كممثلة ، وفق صحيفة "ديلي ميل".
وتشعر الممثلة السابقة بالقلق من أن النقاد سيشددون عليها بشكل خاص ، لذلك تريد التأكد من أن مدير الفائمة مناسب للمشاريع الفنية.
تابعي المزيد: إصابة والد زوج الأميرة أوجيني بفيروس كورونا
وقال المصدر إن دوقة ساسكس "أخبرت عملاءها أنها تريد مشاركة المخرجة الامريكية أفا دوفيرناي ، وأنهم بحاجة إلى العثور على النص الصحيح".
ويمكن أن تكون رغبة ميجان في الحصول على وظيفتها التمثيلية التالية في هوليوود هي الدفعة وراء انتقال ميجان والأمير هاري من مخبئهما في قصر جزيرة فانكوفر، بكندا ، الذي كانا يقيمان فيه منذ عيد الشكر، إلى لوس أنجلوس الشهر الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل تخطط للعودة إلى التمثيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.