فن ومشاهير

رامي جمال يدشن مبادرة بعنوان صورتك بالباسبور

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قام المطرب رامي جمال بتدشين مبادرة جديدة حملت اسم " صورتك بالباسبور " من أجل دعم الشعور بالفخر بمصر. 

 

 

نشر رامي فكرة المبادرة قائلًا " صورتك بالباسبور أنا مصري وفخور بطلب من كل اللي

بيحب بلده بجد سواء كان شخص عادي أو فنان أو لاعب كره أو أي كان نشر صورته بالباسبور كنوع من الاعتراف بالشكر للوطن اللي اعزنا جميعًا "

 

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تفاعل عدد كبير مع مبادرة رامي جمال ووصل عدد الأشخاص المعجبين بها الى أكثر من 35 ألف شخص كذلك تجاوزت التعليقات ال400 تعليق.

الجدير بالذكر إن فيديو كليب " سقف " والذي طرح في بداية هذا العام حقق نجاح كبير وإشادات جماهيرية كبيرة.

 

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