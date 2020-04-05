بنات زاهر في فيديو ساخر على طريقة ال تيك توك

نشر الفنان أحمد رزق مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر في الفيديو بنات "زاهر" ملك وليلى، يؤديان مشهد للفنان محمد هنيدي و لبلبة، على تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك".

شاهد الفيديو..

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد زاهر في الماراثون الرمضاني المقبل2020، بمسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان.

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ويكثف المخرج محمد سامي، ساعات التصوير مع مراعاة توقيت حظر التجوال، ولم يتبق لهم سوى أيام قليلة ليرفع شعار فركش، وينتهي صناع المسلسل من كافة المشاهد قبل حلول الشهر الكريم.

وطرحت قنوات "MBC" الفضائية الإعلان الدعائي الأول للمسلسل والمقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني المقبل على شاشتها، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية

حول عائلة "البرنس" الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، بعد وفاة والديه ويجد نفسه يتولى مسئولية الجميع.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجم محمد رمضان، عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وهم أحمد زاهر، نور اللبنانية، نجلاء بدر، صفاء الطوخي، أحمد داش، عبدالرحمن أبو زهرة، ريم سامي، دنيا عبدالعزيز، روجينا وإدوارد، والعمل قصة وسيناريو وحوار وإخراج محمد سامي وإشراف عام حسام شوقي.