نشرت الفنانة كارمن سليمان مقطع فيديو جديد، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "كارمن" في الفيديو بصحبة زوجها الملحن مصطفى جاد، يؤديان رقصة Advertisements جديدة من خلال التطبيق الشهير "تيك توك"، وعلقت "سليمان" على الفيديو:" والله أحلى من جديدة من خلال التطبيق الشهير "تيك توك"، وعلقت "سليمان" على الفيديو:" والله أحلى من الرياضة ، مسلية أكتر، وفيها جنان كتير مستخبي ". شاهد الفيديو..

يذكر أن المطربة كارمن سليمان، كانت قد طرحت قبل 3 أشهر، كليب أحدث أغنياتها بعنوان "بصاتك"، وهي من كلمات سامي علي، ألحان و رؤية فنية وإشراف عام مصطفى جاد، وتوزيع ماز، والكليب إخراج أمير رواني.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انضمامهم للتيك توك.. كارمن سليمان وزوجها في فيديو جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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