فيديو..أحمد حاتم يشارك في "تحدي المضارب" ويتحدى تامر عاشور

نشر الفنان أحمد حاتم مقطع فيديو جديد، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر "حاتم" في الفيديو يمسك في يده مضرب تنس، ويقوم بعمل عدات بالمضرب، وعلق قائلاً:" ياريت تعدوا عملت كان سوينج بالمضرب عشان رامي عاشور يعرف إني عملت أكتر منه ".

بالإضافة إلى، انا بتحدى اي حد عنده مضرب

واولهم "عمرو المنسي، رامي سوينج، وتامر عاشور".

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من جانب اَخر، ينتظر "حاتم" طرح فيلمه الجديد "الغسالة" في دور العرض بعد سير ‏الحياة بشكل طبيعي، فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، ‏وإنتاج سينرجي فيلمز ونيو سينشري وأفلام مصر

العالمية، ويشارك في بطولته أحمد ‏حاتم ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبوليلة وعدد آخر من الفنانين ‏الشباب، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.‏

ويسجل الفيلم التعاون السينمائي الثاني بين هنا الزاهد وأحمد حاتم بعدما قدما فيلم "قصة حب" الذى تم عرضه في موسم عيد الحب من العام الماضى، وحقق نجاحاً لافتاُ، وهو من إخراج عثمان أبو لبن وشارك في بطولته فرح يوسف، ياسر الطوبجى، علا رشدى، حنان سليمان.