بعد عرضه بيومين.. ليل خارجي لكريم قاسم في المركز الرابع على نتفليكس

حصل الفيلم المصري ليل خارجي من بطولة كل من كريم قاسم، منى هلا، شريف دسوقي على المركز الرابع على منصة نتفليكس بعد عرضه بيومين فقط.

وترويجًا للفيلم نشر كريم قاسم على صفحاته الرسمية على منصات السوشيال ميديا " بما

أننا مش عارفين ننزل لو عايز تقضي مغامرة في شوارع القاهرة بالليل خد لفة مع مو وتوتو ومصطفى في تاكسي ليل خارجي على Netflix "

Advertisements

تدور أحداث الفيلم حول ثلاث

أشخاص غرباء عن بعضهم البعض تتقاطع حياتهم في ليل القاهرة اضطروا لقضاء ليلة في شوارعها.

الجدير بالذكر إن كريم قاسم يستمر في تصوير مسلسله " لما كنا صغيرين " والمقرر عرضه في رمضان المقبل، كما عرض له على منصة شاهد مسلسل " مملكة إبليس " والذي حقق نسبة مشاهدة عالية.