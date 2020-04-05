فيديو .. صلاح عبد الله يتألق بـ قولي لي يا دنيا مالك

نشر الفنان القدير صلاح عبد الله فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر صلاح من خلاله، وهو يغنى قصيدة شعر بعنوان قولي لي يا دنيا مالك لشاعر العامية عبد العزيز عطية، كما علق عليه قائلًا: صحيت مالنوم شفت كلامك يا عبدالعزيز، قد إيه خفيف لطيف بسيط لذيذ، لقيتني فجأة غصب عني، عملت فيديو فيه بغني وربنا يستر. العامية عبد العزيز عطية، كما علق عليه قائلًا: صحيت مالنوم شفت كلامك يا عبدالعزيز، قد إيه خفيف لطيف بسيط لذيذ، لقيتني فجأة غصب عني، عملت فيديو فيه بغني وربنا يستر. Advertisements شاهد من هنا ومن ناحية أخرى يشارك الفنان القدير صلاح عبد الله في بطولة فيلم شاومينج، وهو من تأليف أشرف حسني، وإخراج شادي أبو شادي، وبطولة كل من بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، توني ماهر، حامد الشراب، ياسر الطوبجي، طاهر أبو ليلة، أحمد سلطان، أحمد حلاوة، سامي مغاوري، نشوى مصطفى، سارة درزاوي، سعاد القاضي، محمد حسني، محمود فارس.

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