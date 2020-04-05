يوسف الشريف يشارك جمهوره الدعاء لرفع بلاء كورونا

حرص الفنان يوسف الشريف علي مشاركة جمهوره دعاء لرفع البلاء بعد المحنة التي تعرضت لها كل دول العالم جراء فيروس كورونا.

وكتب يوسف الشريف تدوينة يدعو فيها علي صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر يقول فيها: "اللهم إن هذا الوباء قد غدا من حولنا وأمره بين يديك فحل بيننا وبينه بلطفك وسترك

وعفوك ورحمتك وأحمي بلادنا من شره وبلائه".

ويسابق الفنان يوسف الشريف الزمن للانتهاء من تصوير مسلسله الجديد "النهاية" المقرر عرضه في سباق دراما رمضان المقبل، خيث يقوم اليوم باستكمال التصوير داخل أستوديو المسلمي.

ويجسد يوسف الشريف خلال أحداث المسلسل شخصية شاب يعمل مهندس

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يكره التكنولوجيا والتطور السريع الذى يحدث في المجتمع ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ويتعرض للعديد من المواقف الصعبة ويتم خطفه.

وتدور أحداث المسلسل (النهاية) حول عالم التكنولوجيا والتطورالسريع، حيث يقوم البطل "مهندس تكنولوجى" بمحاولة وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة البطل لمسار آخر.

مسلسل النهاية بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وإخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وتأليف عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي.