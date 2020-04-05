هل تعود إنجي المقدم إلى تقديم البرامج؟ هذا ما كشفته

ميرنا وليد - بيروت - في إجابة على سؤال :"ألم تفكري في العودة إلى تقديم البرامج؟، قالت الممثلة المصرية ​إنجي المقدم​ :"من البداية كان هدفي دخول التمثيل، حلمي منذ الصغر أن أصل للعالمية كممثلة، لذلك درست المسرح، اعتبر فترة عملي في تقديم البرامج مرحلة حلوة وانتهت، الحمدلله حققت حلمي أن أكون ممثلة، ما زال لدي الكثير لأقدمه".

وعن نوع الشخصيات التي تحب تقديمها، قالت :"الشخصيات التي أشعر فيها بالتحدي وتستفزني لتقديمها، مثل شخصية “صفية” التي كانت من أصعب الشخصيات التي جسدتها، لدي رغبة في تقديم المزيد من الشخصيات الفترة المقبلة".

حديث الممثلة إنجي المقدم جاء ضمن مقابلتها في جريدة "السياسة" الكويتية مع الزميل محمد علي.

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