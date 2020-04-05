هيفا وهبي لن تطل يوم الخميس المقبل في حفل من منزلها

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنتشار خبر عن أن النجمة اللبنانية ​هيفا وهبي​ ستحيي حفلاً غنائياً في بيتها ويُنقل عبر تقنيّة البث المباشر على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، يوم الخميس المُقبل 9 نيسان/أبريل، لازال متابعون كثيرون يسألون إن كانت هيفا ستطل فعلاً من منزلها وتحيي هذا الحفل، ولكن مصادر موثوقة نفت لموقع الفن الخبر الذي إنتشر، وهيفا لن تطل في حفل مباشر من منزلها بعكس ما جرى تداوله.

إشارة إلى أنه بعد التحديات التي شاركت فيها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي ودعمها للمحتاجين ومؤخراً دعمها للحملة التي أطلِقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بهدف حماية الحيوانات الأليفة من قبل حاضنيها، بعد قيام العديد منهم برميها في الشارع خوفاً من نقلها فيروس كورونا إليهم، قبلت هيفا تحدياً جديداً من إحدى معجباتها وذلك لنشر أجمل صورة، ونشرت هيفا صورتين لها إلتقطتهما في وقت سابق تزامناً مع عيد ميلادها، وظهرت فيهما ممسكة بالونات وجوارب سوداء تصل إلى منتصف فخذيها وبدت في هذه الإطلالة غاية في الأنوثة.

وعلقت هيفا على الصورتين :"منذ أيام أطلق حساب هيفا وهبي "فاشن" تحدي هيفا وهبي وأنا قبلت هذا التحدي وهذه أفضل صور بالنسبة لي وأنا أرشحكم جميعاً وأتحداكم لتعبروا عن إعجابكم بها.

ونالت الصورتان آلاف علامات الإعجاب والتعليقات المشيدة بجمال هيفا وأنوثتها وأناقتها.