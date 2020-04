بالصور- مارغوت روبي تضع كمامة على وجهها وزوجها غير مهتم بالوقاية من فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - شوهدت النجمة العالمة ​مارغوت روبي​ في أحد متاجر لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك عندما كانت تشتري بعض الأغراض.

مارغوت كانت تضع كمامة على وجهها للوقاية من ​فيروس كورونا​، في حين أن زوج مارغوت، المخرج توم أكيرلي، الذي كان يرافقها، لم يكن يضع كمامة على وجهه وكأنه غير آبه بفيروس كورونا.

إشارة إلى أن النجمة العالمية مارغوت روبي شاركت في بطولة فيلم Once upon a time in Hollywood مع النجمين العالميين براد بيت وليوناردو دي كابريو، كما شاركت في فيلم bombshell مع النجمتين نيكول كيدمان وتشارليز ثيرون.