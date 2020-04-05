بالفيديو- غسان الرحباني يطلق كليب Lockdown للحد من إنتشار فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - في ظل حظر التجول المفروض في الكثير من البلدان للحد من إنتشار ​فيروس كورونا​، أطلق الفنان اللبناني ​غسان الرحباني​ أغنية جديدة بعنوان Lockdown، من كلماته وألحانه وغنائه، صورها كليب داخل الستوديو، ودعا من خلالها المواطنين إلى الإلتزام بالحجر المنزلي لحماية أنفسهم ومحبيهم.

وتقول كلمات الأغنية :"صاير الوضع كتير خطير، وبصيص أمل يعني الخبرية تعتير، كورونا من هون، كورونا من هونيك، المرض عم يتفشى ومجهول المصير، وعوا يا عالم المراجل ما بتفيد، الموت على الباب وبدو يستفيد، كرمال اللي بتحبّن سكّرلي هالباب، وشكور ربك بعدك ظامت وراخيا بالبيت، غني وفقير بلحظة بتطير، عدالة الدني ما عندا أمير".

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