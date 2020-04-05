هكذا شارك رامي جمال في تحدي "صورتك بالباسبور المصري"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري ​رامي جمال​ في تحدي صورتك بالباسبور المصري، ونشر رامي، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، صورته وهو يحمل في يده جواز سفره المصري.

وعلق رامي على صورته، وقال :"أنا مصري وفخور".

يذكر أن الفنان رامي جمال كان طرح منذ فترة ألبومه الجديد "أنا لوحدي"، والذي تضمن العديد من الأغنيات، تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين، ومن الأغنيات "عيونك حطر"، "لو عالنسيان"، "ما غيرتش"، "أدف يا مراكبي"، "أنا لوحدي"، "اللي مشيوا"، "مين غيرك فالقلب" و"مش ملاحظ حاجه"، كما لحن رامي مجموعة من أغنيات ألبومه.

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