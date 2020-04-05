أجواء الربيع تسيطر على منى زكي في أحدث جلسة تصوير

القاهرة - لايف استايل
خضعت النجمة منى زكي لجلسة تصوير جديدة، نشرها المصور الفوتوغرافي خالد فضة، عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرت منى زكي فى الصور بإطلالة جذابة تناسب أجواء الربيع، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأبيض وذا أكمام مكشوفة، ومكياجًا مميزًا وتركت شعرها منسدلا، ونالت الصور إعجاب الجمهور عبر السوشيال ميديا.
وتخوض منى زكي السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «تقاطع طرق» ويشارك منى بطولة المسلسل كل من محمد فراج ومحمد ممدوح وعائشة بن أحمد وسيد رجب، قصة وإخراج تامر محسن.
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