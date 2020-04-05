القاهرة - لايف استايل
نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صور برفقة عائلتها، مع قرب احتفالات عيد القيامة المجيد، في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صور برفقة عائلتها، مع قرب احتفالات عيد القيامة المجيد، في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ومؤخرا أعلنت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم انسحابها من القضية المنظورة بالقضاء اللبنانى التى قتل فيها الشاب السورى محمد الموسى على يد زوج نانسى عجرم الدكتور فاديي الهاشم.
وقالت رهاب : إنه حفاظا على اسمى ومكانتى أعلنت هذا الانسحاب، أعود لتتفرغ للاهتمام بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.
قد يهمك أيضا:
مفاجأة بشأن قضية قتيل فيلا نانسي عجرم
أول ظهور لزوج نانسي عجرم بعد اتهامه بالقتل العمد والهروب
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتفل مع عائلتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.