فن ومشاهير

نانسي عجرم تحتفل مع عائلتها

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القاهرة - لايف استايل

نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صور برفقة عائلتها، مع قرب احتفالات عيد القيامة المجيد، في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من .

نشرت الفنانة نانسي عجرم عدة صور برفقة عائلتها، مع قرب احتفالات عيد القيامة المجيد، في حديقة منزلها وسط الإجراءات الاحترازية التي تتخذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومؤخرا أعلنت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم انسحابها من القضية المنظورة بالقضاء اللبنانى التى قتل فيها الشاب السورى محمد الموسى على يد زوج  نانسى عجرم الدكتور فاديي الهاشم.

وقالت رهاب : إنه حفاظا على اسمى ومكانتى أعلنت هذا الانسحاب، أعود لتتفرغ للاهتمام بالقضايا الإنسانية وحقوق الإنسان.

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