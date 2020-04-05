شكرا لقرائتكم خبر عن بمشى فى الشوارع وخايف من رذاذ أقرب شفايف..صلاح عبد الله يلقي قصيدة من ألحانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر الفنان صلاح عبد الله، في مقطع فيديو جديد وهو يلقي بعض الشعر العامية، تعليقاً على الأزمة الصحية الحالية والإجراءات الاحترازية التي يتخذها الجميع بالبقاء داخل منازلهم لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونشر عبد الله، مقطع الفيديو عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وجاءت الكلمات كالآتي "قولى بس يا دنيا مالك، ليه كورونا جاى هالك، نستينا إزاي نغنى أو نقول أهلي وزمالك، حتى حبست بيتنا طالت والحيطان زهقت ومالت، والقلوب من الهم شالت، والنهار شقشق، بمشي في الشوارع من رذاذ أقرب شفايف، كل شيء في الدنيا زائف، امتى راح يظهر هلالك، امتى راح يرجع جمالك، هيرجع ان شاء الله، الكلمات لعمنا شاعر العامية، عبد العزيز عطيه، اللحن ليا".

يشار إلى أن النجم الكبير صلاح عبد الله، شارك متابعيه وجمهوره، بمقطع فيديو جديد له نشره عبر انستجرام، ضمن حملته التي أطلقها بعنوان "في البيت خليكم وصاصا هيسليكم"، لحث المواطنين على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

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وظهر الفنان صلاح عبد الله، في مقطع الفيديو وهو يلقي قصيدة جديدة جاءت كالأتي" يا صاحبي كلك نظر، الحذر ما يمنع قدر، بس الحذر واجب، ولابد وقت وقت الخظر نعمل الواجب، يمكن ساعتها القدر يعمل معانا الواجب".

وكان الفنان صلاح عبد الله، أعلن مؤخرا قبوله دعوة تحدى الخير وتكفله بـ100 أسرة، حيث تواصل مع مندوب جمعية رسالة لدعم 50 أسرة، كما أنه تواصل أيضا مع نقيب المهن السينمائية الدكتور أشرف زكى لدعم 50 أسرة اخرى من زملائه الفنانين الذين يعانون الظروف الصعبة.

وقال الفنان صلاح عبد الله عبر حسابه بموقع تويتر: "تحدى الخير هشارك فى التحدى من غير تحدى بل بقبول دعوة المشاركة فى عمل الواجب وبدعوة كل زملائى القادرين للمشاركة، وبالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم 50 أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم 50 أسرة من زملائى اللى ظروفهم صعبة ويقيناً بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة