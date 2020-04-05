شكرا لقرائتكم خبر عن " شبح المجال".. أغنية حسن شاكوش فى "وصل أمانة" لـ على ربيع ومصطفى خاطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى نجم أغانى المهرجانات حسن شاكوش من تسجيل أغنية جديدة تتضمنها أحداث مسلسل "وصل أمانة"، من بطولة مصطفي خاطر وعلي ربيع، والمقررعرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، والأغنية تحمل اسم" شبح المجال" وهى من كلمات مصطفي الجن، وألحانه، وتوزيع إسلام ساسو.

من جانبه قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش لـ"الخليج 365"، إنه سعيد جدا بهذا التعاون الذى يجمعه بنجمى الكوميديا علي ربيع ومصطفي خاطر، معربا عن أمنياته أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور.

وأضاف شاكوش قائلا : سعيد جدا بردود فعل الجمهور على الأغنية الدعائية لمسلسل "البرنس"، والتى تحمل عنوان "شارع أيامى"، متمنياً أن تحقق الأغنية نسبة مشاهدة عالية خلال الأيام المقبلة.

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مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب.

يذكر أن مسلسل "وصل أمانة" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبروعدد من ضيوف الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية.

مسلسل "وصل أمانة" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبروعدد من ضيوف الشرف، ويسجل العمل التعاون الأول بين ربيع وخاطر في الدراما التليفزيونية.