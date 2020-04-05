شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي تتبرع من أجل الأطقم الطبية بمستشفيات نيويورك.. اعرف قدمت إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة العالمية كاردى بي أنها تدعم الأطباء والممرضين الذين يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الآخرين خلال هذه الفترة العصيبة التي يعيشها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث تجد كاردي بي إنهم يحتاجون للتغذية أثناء العمل الذي قد يستمر لمدة تزيد عن 12 ساعة.

و حسب موقع " tmz " ان كاردي بي تبرعت بـ 20000 زجاجة من OWYN وهو مشروب مكمل نباتي إلى اطباء وأطقم الإسعاف في مستشفيات نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية ، و أشار الموقع أن المشروب هو منتج نباتي 100٪ ولا يحتوي على منتجات الألبان أو الصويا أو الغلوتين أو البيض أو الفول السوداني أو الجوز أو السمك أو المحار.

يذكر أن صورة نجمة الراب الشهيرة كاردي بي تصدرت لوحه جدارية ضخمة في إحدي شوارع نيويورك بالولايات المتحدة الإمريكية، حيث تم رسم كاردي بي باتقان شديد من إبداع كولتن فالنتين و كأنها مرتديه قناع خوفا من فيروس كورونا ، وهي الصورة التي تم تداولها بكثافة عبرالمواقع المختلفة، و بدورها قامت كاردي بي بنشر الصورة التي رسمها كولتن فالنتين علي الـ STORIES الخاص بصفحتها علي إنستجرام، علقت كاردى علي الصورة فكتبت: "هذا مدهش ، أنا أقدر الحب ، وهذا يجعلني سعيدة جدا " .

ففي الأسبوع الماضي ، ظهرت كاردي بي و هي ترتدي قناع يخفي جزء من وجهها لكي تخبر الجميع أن يأخذوا فيروس كورونا على محمل الجد والبقاء في المنزل ، وفي موقع MSN أكد فالنتاين قائلا : " تلقيت بعض الرسائل من الناس تشكرني على القيام بهذا العمل الفني لأنها تجعل الناس أكثر وعيا بما يحدث خلال الفترة الحالية ".