شكرا لقرائتكم خبر عن نقل المغنية الإنجليزية ماريان فايثفول إلى المستشفى بعد إصابتها بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال فيروس كورونا يصيب الآلاف فى العالم، وتحديدا فى أوروبا، فقد وصل الفيروس إلى أكبر شخصيات بريطانية مثل ولى العهد الأمير تشارلز، ورئيس الوزراء جونسون، وعدد من الفنانين. وذكرت عدد من وكالات الأنباء العالمية إصابة المغنية البريطانية نجمة الستينيات ماريان فايثفول.



ماريان فايثفول

ودخلت ماريان المستشفى بحسب "فارايتى"، بعد ثبوت إصابتها بكورونا، وهو ما أكدته الشركة التى تتولى إدارة أعمالها، وقالت شركة "ريبابليك ميديا" المتخصصة بشئون المزيكا: "ماريان فايثفول تعالج من مرض كوفيد-19 في مستشفى بلندن.. هى فى وضع مستقر وتستجيب للعلاج.. نتمنى لها شفاء عاجلا وكاملا".

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صديقة فيثفول بيني أركيد رولينج ستون أكدت أن المغنية البالغة من العمر 73 عامًا كانت في لندن عندما أصيبت بالبرد. بعيدًا عن الحذر، قامت فيثفول بفحص نفسها في مستشفى يوم الاثنين الماضى، حيث أظهرت نتائج إيجابية إلى COVID-19 ثم أصيبت بالالتهاب الرئوى.

وكتبت الفنانة الأمريكية بيني أركايد، صديقة المغنية البريطانية البالغة 73 عاماً عبر "فيس بوك"، أن ماريان فايثفول توجهت الثلاثاء الماضى إلى المستشفى بعدما بدأت بالسعال عندما كانت فى الحجر. وأضافت أن النجمة تجاوزت أشياء كثيرة في حياتها وتغلبت عليها.

وواجهت ماريان فايثفول العديد من الأمراض في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التهاب الكبد C وسرطان الثدي، كما كافحت مع تعاطي المخدرات، بما في ذلك إدمان الهيروين، في السبعينيات والثمانينيات.

ظهرت ماريان فايثفول لأول مرة في عام 1964 عندما كانت تبلغ من العمر 16 عامًا، وسرعان ما أصبحت أكثر شهرة.